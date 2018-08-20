النجم التونسي يفلت من كمين أوغستو الأنغولي

المصدر: تونس- صالح قادري

عكس ما كان متوقعاً، وجد النجم الساحلي التونسي صعوبة كبيرة، ليقتلع التعادل في الدقائق الأخيرة من المباراة التي جمعته أول من أمس بضيفه فريق دي أوغستو الأنغولي (1- 1)، في الجولة الخامسة من دور مجموعات أبطال أفريقيا، فحافظ بذلك على صدارة مجموعته الرابعة برصيد 11 نقطة، متقدماً على ملاحقه المباشر وهو خصمه في هذه المباراة بخمس نقاط كاملة، تقدم دي أوغستو عن طريق اليكس افونسو، وعادل الشرميطي للنجم في اللحظات الأخيرة من اللقاء.

وعبر مدرب النجم شهاب الليلي عقب المباراة عن ارتياحه لعودة فريقه في النتيجة، ، مشيراً إلى أن الفوز كان في متناول فريقه ، وأبرز الليلي أن التغييرات التي قام بها أعطت أكلها حيث سجل الشرميطي الذي حل بدلاً عن العواضي من تمريرة من كشريدة الذي نزل بدلاً عن البدوي.