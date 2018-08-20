رونالدو يواجه غضب جمهور «السيدة العجوز»

المصدر: روما - وكالات

رغم فوز يوفنتوس على كييفو بثلاثة أهداف مقابل هدفين أول من أمس، إلا أن جماهير «السيدة العجوز» وجهت انتقادات لمهاجمها الجديد، رونالدو.

وكان رونالدو محط انتقادات من طرف بعض جماهير «السيدة العجوز»، التي لم تقتنع بالمستوى الذي قدمه. ونقل موقع «دايلي ستار» عن قول أحد مشجعي الفريق «8 تسديدات من دون أي هدف واحد؟ ما هذا المستوى؟»، فيما قال آخر «كان سيسجل لو كان في الدوري الإسباني». وذكر آخر «لو لعب رونالدو اليوم أمام يوفنتوس، كان سيسجل أكثر من هدف».بينما وصف شخص رابع مستوى رونالدو، في أول مواجهة رسمية له مع الفريق بـ«الكارثي».