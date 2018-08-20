«صقور الجديان» يبدأ تحضيرات غينيا الاستوائية

المصدر: الخرطوم - حسن فاروق

أعلن الجهاز الفني للمنتخب السوداني الأول لكرة القدم «صقور الجديان» قائمة من 24 لاعباً لمواجهة غينيا الاستوائية في تصفيات كأس أمم أفريقيا 2019 المقرر لها السابع من سبتمبر المقبل، وكانت القرعة قد وضعت السودان في المجموعة الأولى إلى جانب غينيا الاستوائية، السنغال ومدغشقر.

ويحتل المنتخب السوداني المركز الثالث بلا رصيد بعد أن خسر مباراته الأولى أمام مدغشقر بثلاثة أهداف دون مقابل.

وفي الدوري السوداني فرض هلال كادوقلي التعادل السلبي على مضيفه ود هاشم ؛ ليرفع رصيده إلى 10 نقاط، أما ود هاشم فوصل إلى النقطة الـ 16.

وهي النتيجة نفسها التي انتهى عليها لقاء كوبر والأمل عطبرة.