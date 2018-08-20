تجارب «الملك» الـ6 كافية للموسم الجديد

المصدر: الشارقة - ياسر قاسم

أكد علي محمد إداري فريق الشارقة، أن التجارب الست التي خاضها الشارقة «الملك» استعداداً للموسم الجديد تعتبر كافية قبل انطلاقة دوري الخليج العربي، لاسيما والتجارب الست تمت وفق متطلبات الجهاز الفني بقيادة المدرب الوطني عبد العزيز العنبري، مشيراً إلى أن فترة الإعداد للموسم الجديد تعتبر جيدة وفقاً لترتيبات الجهاز الفني، فالإعداد بدأ بتجمع داخلي لمدة أسبوعين ، ثم معسكر خارجي في ألمانيا وهولندا مدته 22 يوماً خاض فيه الفريق 4 مباريات ثم خاض الفريق مباراتين محلياً بعد عودته من المعسكر أمام عجمان ودبا الفجيرة.

مشيراً إلى أن تجربة عجمان كانت مهمة للجهاز الفني من خلال إشراك تشكيلين في المباراة وقياس مستوى تنفيذ الجمل التكتيكية، وتوقع علي محمد موسماً قوياً في ظل الإعداد الجيد لجميع الفرق، وقال إن فريقه يطمح أن يكون من بين أصحاب المراكز الأربعة الأولى في الدوري.

وأشار علي محمد إلى أن المشكلة الوحيدة بالنسبة للفريق في اللاعبين الموجودين خارج الإعداد الحالي وعددهم 5 لاعبين 3 منهم في المنتخب الأولمبي ولاعبان في المنتخب الأول.