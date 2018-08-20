قلب الكرواتي سترينيتش يبعده عن الملاعب

المصدر: روما - وكالات

أكد نادي ميلان أن مدافعه الدولي الكرواتي إيفان سترينيتش سيأخذ استراحة بعدما تم تشخيص معاناته من مشاكل في عضلة القلب.وانضم المدافع البالغ 31 عاما، وأحد العناصر الأساسيين في التشكيلة الكرواتية في المونديال ، إلى ميلان قادما من سمبدوريا. ولم يخض أي مباراة مع ناديه الجديد الذي أعلن أول من أمس، أن لاعبه سيغيب لفترة غير محددة.

وأورد النادي في بيان «خلال فحوص طبية روتينية يجريها الرياضيون المحترفون في إيطاليا، تبين أن إيفان سترينيتش يعاني من بداية تضخم في عضلة القلب، وسيتطلب الأمر فحوصا إضافية بعد فترة راحة».