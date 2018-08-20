محمد منصور القرقاوي يحطم الأرقام القياسية في «المكعبات»

المصدر: المنامة - البيان الرياضي

حقق النجم الإماراتي محمد منصور القرقاوي إنجازاً غير مسبوق في بطولة المجمع الرملي المفتوحة لمسابقة حل المكعبات، والتي اختتمت في البحرين مؤخراً بإشراف المنظمة العالمية للمكعبات، وهي مسابقة رياضية ذهنية على غرار لعبة الشطرنج،. ابن الإمارات البالغ صاحب الـ 13 عاماً تفوق على 52 لاعباً من مختلف الدول الخليجية والآسيوية وسجل 15 رقماً قياسياً أبرزها رقمان قياسيان للدولة في فئة 2×2 ×2 (71، 2) كأفضل توقيت و(73، 3) كأفضل متوسط كما سجل ثلاثة أرقام قياسية في كل جولة من جولات فئة 3×3 ×3 محققاً أفضل توقيت على مستوى الدولة 66، 12 وفي فئة 2×2×2 حقق 5،05 ثم 00، 5 و73، 3.

الجدير بالذكر أن هذه الرياضة الذهنية انتشرت في الإمارات منذ أقل من سنتين، حيث شارك النجم الإماراتي في ثلاث بطولات سابقة، اثنتان في دبي وواحدة في رأس الخيمة ويستعد حالياً للمشاركة في بطولة مفتوحة تقام في العاصمة أبوظبي قريباً.