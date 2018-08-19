مايكل فيلبس ضحية الاكتئاب

المصدر: نيويورك - وكالات

اعترف السباح الأميركي السابق مايكل فيلبس، الحائز 28 ميدالية أولمبية، بأنه لا يزال يعاني بين فترة وأخرى من حالة الاكتئاب. وقال فيلبس «قبل أسبوعين أو ثلاثة أسابيع، عانيت من حالة اكتئاب شديدة»،

وأضاف «هذا شيء ربما يتكرر حدوثه طوال حياتي، ولكن كلما ازدادت معرفتي بنفسي، كلما تفهمت أسباب حدوث هذه الأشياء». وتحدث فيلبس بصراحة عن تلقيه العلاج بسبب المشكلات المتعلقة بتناول المشروبات الكحولية، وأكد أن بدء العلاج ساعده كثيراً.

وتابع فيلبس، الرياضي الأكثر تتويجاً في تاريخ الألعاب الأولمبية، «لم أكن أرغب في زيارة طبيب في البداية، لكنني شعرت بأن حالتي الصحية تتحسن وأصبحت أفضل، عرفت الكثير عن نفسي مما لم أكن أعلمه».