السامبا يتخلص من «الحرس القديم»

المصدر: ساو باولو- وكالات

قال تيتي مدرب منتخب البرازيل «السامبا» أمس: إن أندرياس بيريرا لاعب وسط مانشستر يونايتد، وارتور ميلو لاعب برشلونة سيكونان بين عناصر جديدة سيضمها لتشكيلة منتخب بلاده قبل مواجهة منتخبي الولايات المتحدة والسلفادور ودياً، معلناً في الوقت نفسه استبعاد عدد من «الحرس القديم» في محاولة لتجديد دماء المنتخب الذي خرج من دور الثمانية في المونديال الأخير.

ومن بين الأسماء المستبعدة مارسيلو لاعب ريال مدريد وميراندا لاعب انتر وباولينيو لاعب قوانغتشو الصيني، إضافة إلى فرناندينيو لاعب مان سيتي. واستدعى تيتي أيضاً لأول مرة لاعب فلامنغو الصاعد باكيتا وكذلك بيدور مهاجم فلومينينسي وإيفرتون «22 عاماً» لاعب غريميو إضافة إلى فيليبي قلب دفاع بورتو.

وقال تيتي: إنه استبعد عدداً من اللاعبين الكبار لإتاحة الفرصة للاعبين الشبان لإظهار قدراتهم مع المنتخب.