نجمة فرنسا الثانية بـ 85 يورو

المصدر: باريس - وكالات

اصطف العشرات من عشاق كرة القدم في فرنسا أول من أمس في طوابير ليكونوا أول من يحصل على الزي الجديد لمنتخب بلادهم المزين بنجمة ثانية في أعقاب الفوز بكأس العالم التي استضافتها روسيا. ويبلغ سعر القميص الرسمي لمنتخب فرنسا الذي تنتجه شركة نايكي 85 يورو.

وأطلق تتويج فرنسا بلقب كأس العالم موجة من الفرحة وساعد في تعزيز الشعور بالوحدة الوطنية. وقال المشجع بريس شوفالييه وهو يدخل إلى متجر تابع للاتحاد الفرنسي لكرة القدم في باريس «سأحتفظ بهذا القميص ما حييت. يحمل النجمة الثانية. حول اللاعبون أحلامنا إلى حقيقة».

وأحرزت فرنسا كأس العالم لأول مرة في 1998 ونالت النجمة الأولى بفضل الأسطورة زين الدين زيدان صانع اللعب في ذلك الوقت. وكان المنتخب يرمز لحالة من التعدد والتنوع بين عدد من اللاعبين الذين ينحدرون من أصول مختلفة. وفي روسيا فازت فرنسا 4-2 على كرواتيا في المباراة النهائية.