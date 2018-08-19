بولت.. خطوة أخيرة قبل احتراف كرة القدم

المصدر: سيدني - وكالات

وصل العداء الجامايكي الأسطوري أوسين بولت أمس إلى أستراليا، حيث سيخوض فترة تجريبية مع ناد محلي أملاً بنيل عقد احترافي لمزاولة كرة القدم، الحلم الذي يطارده منذ اعتزال ألعاب القوى.

وسيخوض الجامايكي صاحب الـ31 عاماً والمتوج بثماني ميداليات ذهبية أولمبية و11 لقباً عالمياً، تجربته مع نادي مارينرز، الذي سيسمح له بخوض التمارين معه لمدة غير محددة، على أمل أن يثبت جدارته، ويتمكن من نيل عقد ممارسة اللعبة باحتراف. ويأتي وصول حامل الرقم القياسي العالمي في سباقي 100م و200م، قبل أكثر من شهرين على انطلاق منافسات الموسم الجديد من الدوري الأسترالي.

وسبق لبولت أن خاض تجارب كروية مع دورتموند الألماني، وفي جنوب أفريقيا والنرويج، إلا أنها لم تؤد إلى منحه عقداً احترافياً. وأكد أنه يشعر بالقلق والترقب قبل بدء تجربته مع النادي الأسترالي الذي يقع مقره في مدينة غوسفورد.