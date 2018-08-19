«دراجات أبوظبي» يتدرب في فرنسا

المصدر: أبوظبي- البيان الرياضي

توجهت بعثة فرق نادي أبوظبي للدراجات، إلى مدينة ماند الفرنسية، للانخراط في معسكر تدريبي هناك لمدة ثلاثة أسابيع بقيادة المدير الفني المواطن عبدالله سويدان، والمدير الإداري رامي غرير، والمدربة سناء المرداسي المشرفة على تدريب فريق الإناث، وجمال زرواطي فني ميكانيكي، بجانب 22 دراجاً ودراجة يمثلون 3 فرق هي الرجال، والإناث، والناشئين، وذلك للتحضير والاستعداد المبكر لمنافسات الموسم المقبل، الذي يخوض غمار منافساته النادي، بهدف تحقيق أفضل النتائج والظهور بصورة مشرفة.

من جانبه: أشاد محمد خليل الحمادي المدير التنفيذي للنادي، بجهود فريق العمل على الجهود المبذولة للعمل على كل الترتيبات الخاصة بالمعسكر، مؤكداً حرص مجلس إدارة النادي على توفير كل سبل النجاح للمعسكر الذي سيسهم بشكل كبير لوصول جميع اللاعبين إلى المستوى، الذي يليق باسم النادي ومكانته وحجم الدعم المرصود له.

وقال الحمادي: إن مجلس إدارة النادي يدرك جيداً أن أعضاء الفرق في مرحلة بناء خلال المرحلة الحالية، ويتابع التقدم في تنفيذ الخطة الاستراتيجية التي تم اعتمادها، وفي نفس الوقت يتطلع إلى التمثيل المشرف الذي يليق باسم النادي ومكانته لحين تحقيق الأهداف المرجوة، مشيراً إلى أن الإدارة الفنية نجحت في تكوين توليفة، تستطيع تحقيق أهداف وطموحات النادي.