حدث كل موسم.. الزمالك ينسحب من الدوري

المصدر: القاهرة - وكالات

أعلن الزمالك المصري إيقاف النشاط الرياضي في النادي أمس، بما فيه لعبة كرة القدم إلى انتهاء المؤامرة على النادي حسب ما أوضح الحساب الرسمي للزمالك على «تويتر». وأشارت وسائل إعلام مصرية إلى أن مرتضى منصور رئيس الزمالك، قرر الانسحاب رسمياً من مسابقة الدوري، وذلك خلال مؤتمر صحافي عقده في مقر النادي. ويتصدر الزمالك جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 7 نقاط، بفارق الأهداف عن سموحة والإنتاج الحربي وبيراميدز بعد خوض 3 مباريات في المسابقة.

وليست هي المرة الأولى التي يعلن فيها الزمالك انسحابه من الدوري، حيث بات إعلان الانسحاب من البطولة حدثاً يتكرر كل موسم، بل أحياناً أكثر من مرة في الموسم الواحد. وأكد بيان النادي «الزمالك يقرر إيقاف النشاط الرياضي بما فيه كرة القدم لحين انتهاء المؤامرة على النادي». ولم يضف الزمالك تفاصيل بشأن «المؤامرة»، التي يقول إنها تحاك ضده.