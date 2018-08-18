أكاديمية النصر تفتح أبواب فرعيها في البرشاء والورقاء للفئات العمرية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

سعياً منها للمشاركة الفعالة والإيجابية في تقديم مبادرات مجتمعية تعزز الدور الرياضي الهادف إلى إسعاد النشء وتوفير بيئة تحافظ عليهم صحيا وبدنيا. قررت أكاديمية نادي النصر فتح فرعيها للعبة كرة القدم في ملاعب حديقة (البرشاء جنوب) و(الورقاء 3) للفئات العمرية من (6 - 9) سنوات اعتبارا من يوم الأحد الموافق 26 - 8 - 2018.

وستكون ملاعب الأكاديمية في حديقة البرشاء جنوب مخصصة لسكان منطقة بردبي، وذلك أيام الأحد والثلاثاء من كل أسبوع، بداية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 7 مساء، بينما ستكون ملاعب أكاديمية النصر بحديقة الورقاء 3 مخصصة لسكان منطقة ديرة والشارقة وعجمان وذلك أيام الاثنين والأربعاء من كل أسبوع بداية من الساعة 5 مساء وحتى الساعة 7 مساء، مع توفر مواصلات لكل منطقة.