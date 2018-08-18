«إفراج مشروط» يتسبب في أسوأ خسارة لسيرينا ويليامز

المصدر: نيويورك - وكالات

كشفت نجمة كرة المضرب الأميركية سيرينا ويليامز أول من أمس ، أن جل ما كانت تفكر به يوم تلقت خسارتها الأسوأ في مسيرتها قبل نحو أسبوعين، كان إطلاق السراح المشروط الذي منح لقاتل أختها غير الشقيقة يتوندي برايس، والذي علمت به في اليوم ذاته. وخسرت سيرينا بنتيجة 1-6 و0 -6 أمام البريطانية جوهانا كونتا في دورة سان خوسيه .

وكانت هذه المرة الأولى التي تخسر فيها سيرينا من دون الفوز بشوطين على الأقل، في 928 مباراة خلال مسيرتها الاحترافية. وقالت اللاعبة يومها إن العديد من الأمور «تشغل بالي»، ثم كشفت أول من أمس عن التفاصيل.