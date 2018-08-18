ابن رونالدينيو يخفي هويته عن الأندية

المصدر: لندن - وكالات

يحاول ابن أسطورة كرة القدم البرازيلية رونالدينيو جاهداً، إخفاء هويته، أثناء إجرائه اختبارات مع أندية في البرازيل، رغبة منه «بخوض تجربته الخاصة». وخاض جواو مينديس، ابن رونالدينيو الذي لم يتجاوز الـ13 عاماً، تجارب عدة أبرزها مع كروزيرو البرازيلي، وقبله مع باريس سان جرمان الفرنسي في أكاديميته البرازيلية، حسب ما نشر موقع «ديلي ميل».

وعلى الرغم من اسم رونالدينيو المعروف بين كل البرازيليين، قرر جواو إخفاء معلومة أنه ابن النجم الكبير، رغبة منه بالوصول للاحترافية، من دون استخدام وساطة والده. ولكن صحيفة «غلوبو» البرازيلية كشفت هوية اللاعب، وأكدت أن النجم الصغير «أبهر الكشافين» خلال اختبارات نادي كروزيرو، ولكنه لم يوقع عقداً احترافياً بسبب صغر عمره.

وجواو ابن رونالدينيو وزوجته السابقة جاناينا مينديس، التي انفصلت عنه في 2007، بعد عامين من الزواج.