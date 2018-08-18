مدرب بيراميدز أول ضحايا الدوري المصري

المصدر: القاهرة –عماد الحسيني

أعلن مجلس إدارة نادي بيراميدز المصري، فسخ عقد مدربه البرازيلي ألبرتو فالنتيم بالتراضي لأسباب فنية، وقال النادي في بيان، إنه تقرر إنهاء عقد فالنتيم لوجود ملاحظات على الأسلوب الفني للمدرب، وتعود أسباب رحيله إلى خلاف مع إدارة النادي حول رحيل المهاجم البرازيلي لوكاس ريبامار إلى نادي أحد السعودي، حيث تمسك به المدرب بينما ترغب إدارة النادي في بيع اللاعب.

وكان فالنتيم قاد بيراميدز في 3 مباريات بالدوري، نجح خلالها في تحقيق فوزين على إنبي، وطلائع الجيش، وتعادل مع الإنتاج الحربي، ليتصدر بيراميدز الدوري بالمشاركة مع الزمالك وسموحة والإنتاج الحربي بسبع نقاط لكل منهم.