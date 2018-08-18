السجن مع وقف التنفيذ لشقيق ميسي لحمله السلاح

المصدر: روزاريو - وكالات

حكم على ماتياس ميسي، الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بالسجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، بسبب حمله السلاح بطريقة غير قانونية. وأفاد المدعي العام الأرجنتيني لوكاس ألتاري في مؤتمر صحافي «لم نستطع تحديد ما إذا كان حمل السلاح لغايات غير مشروعة.

تم الحكم عليه بعقوبة السجن لعامين ونصف العام مع وقف التنفيذ، وتعهد بعدم القيام بأي مخالفة خلال أربعة أعوام». وتم توقيف ماتياس في 30 نوفمبر 2017 بعد إنقاذه من مركب كان يواجه الغرق في النهر، وكان بحوزته مسدس لم يستطع تبيان أسباب حمله.

وبات يتعين على شقيق ليونيل أن يبلغ القضاء في حال تغيير مكان سكنه كما سيخضع لرقابة قضائية منتظمة. وفي سبتمبر 2015، تمت مصادرة مسدس آخر من ماتياس ميسي بعد توقيفه وهو يقود سيارته. وتم الحكم عليه حينذاك بالقيام بأعمال ذات نفع عام.