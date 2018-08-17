الأهلي المصري في ضيافة الترجي

المصدر: تونس- صالح قادري

يحتضن استاد ملعب رادس بتونس العاصمة، الساعة الحادية عشرة مساء اليوم بتوقيت الإمارات، مباراة الترجي الرياضي وضيفه الأهلي المصري لحساب الجولة الخامسة من دور مجموعات رابطة أبطال أفريقيا بإدارة طاقم تحكيم غابوني يقوده ايريك ارنود اتوغوكستان.

ولئن ضمن الفريقان ترشحهما إلى دور الثمانية، فإن الترجي سيسعى إلى الفوز لمواصلة بسط سيطرته على طليعة مجموعته، والثأر من الأهلي الذي أقصاه في الملعب نفسه في إطار ربع نهائي المسابقة في نسخة الموسم الماضي. وقد استعد الترجي لمواجهة الليلة كما يجب، حيث دخل منذ يوم الثلاثاء في معسكر لمزيد التركيز على المباراة.