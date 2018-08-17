مسلسل وثائقي عن المان سيتي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

كان نجوم نادي مانشستر سيتي حاضرين على السجادة «الزرقاء»، خلال الحدث الذي شهدته مدينة مانشستر الإنكليزية لتقديم عرض أول للمسلسل الوثائقي الرياضي «كل شيء أو لا شيء: مانشستر سيتي»، وذلك قبل يومين من إطلاقه الرسمي على منصة أمازون برايم فيديو، التي تقدم خدمتها في أكثر من 200 دولة.

وشهد الحدث حضور كامل أعضاء الفريق الأول، إلى جانب الطاقمين التدريبي والإداري، وفي مقدمتهم بيب جوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، إضافة إلى المئات من المشجعين والضيوف، ومن ضمنهم كريج كاش، وسيل سبيلمان، وأسطورة مانشستر سيتي مايك سمربي، حيث شاهد الحاضرون الحلقة الأولى من المسلسل الوثائقي المرتقب، الذي يسلط الضوء على ما يجري وراء الكواليس، ويأخذ المشاهدين حول العالم في رحلة يعرفهم من خلالها إلى تفاصيل إحراز لقب الدوري الإنجليزي.