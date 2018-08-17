بريطانيا ضد تعديلات كأس ديفيس

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن اتحاد كرة المضرب البريطاني أنه سيصوت ضد التعديلات المقترحة على مسابقة كأس ديفيس، والتي من المقرر بحثها في اجتماع الجمعية العمومية للاتحاد الدولي الخميس في الولايات المتحدة، في مقابل موافقة إسبانيا عليها.

ويعقد الاتحاد الدولي اجتماعاً الخميس في ولاية أورلاندو، سيصوت خلاله على التعديلات المثيرة للجدل على المسابقة التي يعود تاريخها إلى 118 عاماً، والتي تقترح - من جملة نقاط - إقامتها في مكان واحد وأسبوع واحد في نهاية الموسم، بدلاً من توزعها على أسابيع عدة.

وقال الاتحاد البريطاني في بيان: إنه «وبأسف، لن يكون يكون قادراً على دعم الإصلاحات المقترحة لكأس ديفيس في هذا الوقت»، وسيعارض الاقتراحات التي تقدم بها رئيس الاتحاد الدولي الأميركي ديفيد هاغرتي.