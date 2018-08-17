فرنسا تتصدر التصنيف الجديد لـ «فيفا» وتونس الأولى عربياً

المصدر: لوزان - أ ف ب

تصدر المنتخب الفرنسي لكرة القدم المتوّج الشهر الماضي بلقب كأس العالم 2018 في روسيا، تصنيف الاتحاد الدولي للعبة «فيفا»، وهو الأول الذي يعتمد وفق معايير حسابية جديدة.

وتصدر «الديوك» تصنيف الفيفا للمرة الأولى منذ العام 2002، وتقدموا ستة مراكز بعد فوزهم باللقب العالمي للمرة الثانية في تاريخهم بعد لقب أول على أرضهم عام 1998.

إلى ذلك، تقدمت كرواتيا التي خسرت أمام فرنسا في نهائي المونديال الروسي بنتيجة 2-4، 16 مركزاً لتحتل المركز الرابع بعدما حققت أفضل نتيجة لها في تاريخ مشاركاتها في البطولة العالمية.

وتبادلت بلجيكا والبرازيل المركزين الثاني والثالث، إذ تقدمت الأولى مركزاً واحداً بعد حلولها ثالثة في المونديال للمرة الأولى في تاريخها، بينما تراجع «السيليساو» إلى المركز الثالث بعد خروجه من الدور ربع النهائي للمونديال أمام «الشياطين الحمر» البلجيكيين (1-2).

وتراجع المنتخب الألماني إلى المركز الخامس عشر في التصنيف (خسر 14 مركزاً) بعد فقدانه اللقب بخروجه من الدور الأول لمونديال 2018.

ومن أبرز المتقدمين الأوروغواي التي أصبحت في المركز الخامس، وإنجلترا التي باتت سادسة (تقدمت ست مراتب)، وخسرت الأرجنتين ستة مراكز لتصبح في المركز الحادي عشر.

عربياً تراجع المنتخب المصري 20 مركزاً، بينما حافظ المنتخب التونسي على الصدارة بين المنتخبات العربية. وبات منتخب «الفراعنة» في المركز 65.

أما المنتخب التونسي الذي خرج أيضاً من الدور نفسه بعد خسارتين وفوز، فتراجع ثلاثة مراكز في التصنيف الجديد ليصبح في المرتبة 24.

في المقابل، تراجع المنتخب المغربي خمسة مراكز، ليصبح في المركز 46 عالمياً.

كما تراجعت السعودية ثلاثة مراكز لتصبح في المركز 70 عالمياً.