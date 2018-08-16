«النصر» ترسي عقد تشييد مبنيين وسلسلة محلات تجارية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أعلنت شركة النصر للاستثمار، عن ترسية العقد الرئيسي لمشروع تشييد المبنيين وسلسلة المحلات التجارية «كلوب أركيد» المطلة على شارع النصر، والتي تبدأ من الموقع السابق لسينما النصر إلى شركة الحضيبة للمقاولات، وذلك بتكلفه إجمالية 100 مليون درهم وبعائد يفوق الـ12%، على أن يتم تنفيذ المشروع خلال 18 شهراً، تحت إشراف الشركة الاستشارية «غولدن إسكوير»، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عُقد ظهر أمس بنادي النصر.

حضر توقيع العقد من جانب شركة النصر للاستثمار إبراهيم الفردان، رئيس مجلس الإدارة وشريف البغدادي، مدير وشريك شركة الحضيبة للمقاولات، كما شهد التوقيع فهد محمد هادي عضو مجلس إدارة شركة النصر للاستثمار، المدير التنفيذي بالإنابة.

من جهته أكد إبراهيم الفردان، أن هذا المشروع هو ضمن خطة النادي لتنفيذ عدد من المشاريع التجارية الأخرى وذلك بهدف الاعتماد على الموارد الذاتية.