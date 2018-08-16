شراكة بين «الاتحاد للطيران» والنصر السعودي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

وقّعت الاتحاد للطيران، الناقل الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على اتفاقية تصبح الشركة بموجبها الراعي الرسمي لقميص نادي النصر السعودي والشريك والراعي الرئيسي للنادي، الذي يتخذ من الرياض مقراً له، وينافس في بطولة دوري النجوم السعودي. وقد تم التوقيع على اتفاقية الشراكة التي تمتد لمواسم متعددة خلال فعالية أقيمت اليوم في مركز الابتكار التابع للاتحاد للطيران في أبوظبي، وحضرها لفيف من فريق الإدارة العليا بكلتا الجهتين.

كما حضر التوقيع كذلك عدد من لاعبي الفريق الذين قدموا إلى أبوظبي من أجل فعالية الإعلان عن الشراكة، بما في ذلك لاعب الفريق والمنتخب السعودي محمد السهلاوي، وقائد الفريق إبراهيم غالب، والنجمين الدوليين أحمد موسى ونورالدين آمرابط.

وبهذه المناسبة، قال توني دوغلاس، الرئيس التنفيذي لمجموعة الاتحاد للطيران: «تؤذن هذه الاتفاقية ببدء شراكة حيوية جديدة بين نادي النصر، أحد أشهر أندية كرة القدم السعودية، والاتحاد للطيران. ونتطلع قدماً إلى التعاون بين فرق العمل من كلتا الجهتين للترويج للعلامتين التجاريتين في أسواقنا المحلية وعلى امتداد المنطقة».

وتعليقاً على الشراكة، صرح سعود آل سويلم، رئيس نادي النصر السعودي، قائلاً: يسعدنا التوقيع على هذه الاتفاقية مع الاتحاد للطيران، التي تعدُّ واحدةًً من شركات الطيران الرائدة على مستوى العالم وعلامة تجارية تقدم الكثير من الدعم لكرة القدم في العديد من الأسواق. وتحدوني الثقة بأننا سوف نبني معاً شراكة ناجحة تعود بالفائدة على كلا الطرفين إضافة إلى تقديم منافع جديدة وحصرية لجماهير النصر».

وإضافة إلى ظهور شعار الاتحاد للطيران على قميص النادي في جميع مباريات الذهاب والإياب، سوف تتعاون الاتحاد للطيران عن كثب مع نادي النصر في مجالات رعايات العلامة التجارية، والتسويق، والمبادرات المخصصة للعملاء وبرنامج الولاء، وقنوات التواصل الاجتماعي، وبرامج الترفيه على متن الطائرة، ودعم تجارة السفر. ومن المقرر أن يكون الظهور الأول للقميص الجديد لنادي النصر، الذي يحمل شعار الاتحاد للطيران، يوم الخميس الموافق 30 أغسطس، في مواجهة النصر مع نادي أحُد على استاد الأمير محمد بن عبدالعزيز في المدينة المنورة.

ويعتبر نادي النصر واحداً من أكثر الأندية جماهيرية في السعودية، وقد تأسس عام 1955 ويلعب المباريات على أرضه على ملعب الملك فهد وملعب الأمير فيصل بن فهد. ويرتدي النادي ، الملقب بـ «العالمي» ، قميصه المميز باللونين الأصفر والأزرق في المباريات المقامة على أرضه . ولدى الاتحاد للطيران مجموعة من الرعايات الرياضية الدولية التي تشمل رعاية سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1 في أبوظبي، ونادي مانشستر سيتي لكرة القدم، وبطولة أبوظبي إتش إس بي سي للغولف.

وتجدر الإشارة إلى أن الاتحاد للطيران تشغّل 77 رحلة أسبوعياً إلى المملكة العربية السعودية في الوقت الراهن، تشمل ثلاث رحلات «ذهاب وعودة» يومياً إلى الرياض، وثلاث رحلات «ذهاب وعودة» يومياً إلى جدة، وأربع رحلات «ذهاب وعودة» يومياً إلى الدمام، إضافة إلى رحلات يومية موسمياً إلى المدينة المنورة.