شقيق بوغبا يفشل في اختبارات نادٍ بالدرجة الثالثة في ألمانيا

المصدر: برلين - وكالات

سقط المهاجم ماتياس بوغبا الشقيق الأكبر لنجم كرة القدم الفرنسي الشهير بول بوغبا في اختبارات فريق «كيه إف سي أويردنغن»، الذي ينشط في دوري الدرجة الثالثة لكرة القدم بألمانيا.

وقال شتيفان كرامر المدير الفني للفريق، إن ماتياس /‏27 عاماً/‏ يتمتع بقامة طويلة لكنه يعاني زيادة الوزن، مشيراً إلى أنه بهذه الحال لن يستطيع مساعدة الفريق. ولم يرتبط ماتياس بأي نادٍ منذ رحيله عن صفوف سبارتا روتردام الهولندي في 2017.

وفيما يلعب بول بوغبا للمنتخب الفرنسي وفاز معه بلقب كأس العالم 2018 بروسيا، لعب ماتياس وتوأمه فلورنتين نجم جنشلربيرليغي التركي للمنتخب الغيني، حيث بدأ فلورنتين مسيرته مع المنتخب الغيني في 2010 وخاض معه أكثر من 20 مباراة فيما بدأ ماتياس مسيرته مع الفريق في 2013 وسجل له خمسة أهداف. وسبق لماتياس أن لعب لعدة فرق أخرى منها بيسكارا الإيطالي.