نشاط صيف «أصحاب الهمم» يختتم غداً

المصدر: دبي - البيان الرياضي

أكّد حسن المزروعي، عضو مجلس إدارة نادي دبي لأصحاب الهمم، أن ورش العمل المتنوعة التي تجاوزت 180 بمختلف المجالات الرياضية والثقافية والتعليمية والترفيهية، عززت الطاقة الإيجابية ورسمت السعادة على وجوه أصحاب الهمم طوال فترة النشاط الصيفي الذي نظمه النادي تحت شعار «عام زايد»، ويختتم يوم غد بمقر النادي.

وأوضح المزروعي خلال حضوره الفعاليات، أن النادي فتح أبوابه مجاناً تنفيذاً لرؤية القيادة الرشيدة لدعم هذه الفئة الأساسية من المجتمع، وهو ما أسهم باستقطاب أكثر من 300 مشارك على مدار الأسابيع الخمسة الماضية، حيث سعت فرق العمل لتقديم أقصى طاقتها لخدمة إخواننا من أصحاب الهمم، ومنحهم المجال لإبراز قدراتهم وتعلم مهارات جديدة خلال العطلة الصيفية.