«دبي الرياضي» يحتفل بيوم المرأة الإماراتية

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تنظم لجنة المرأة والرياضة بمجلس دبي الرياضي 31 الجاري، بطولة خماسيات كرة قدم للسيدات في ملعب كورة دوم بنادي الوصل الرياضي، وذلك في إطار الفعاليات التي تنظم على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة احتفالاً بـ «يوم المرأة الإماراتية»، الذي أطلقته سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات».

وأعلنت اللجنة عن فتح باب التسجيل لجميع النساء من 16 عاماً فيما فوق، للمشاركة في البطولة التي ستقام على العشب الطبيعي، حيث يمكنهن تكوين فريقهن وتعبئة بياناتهن في استمارة التسجيل التي أعدتها اللجنة وإرسالها مع جميع الأوراق الثبوتية والشهادات الطبية إلى اللجنة الفنية عبر البريد الإلكتروني amina.kh@dubaisc.ae، وسيتم قبول تسجيل 8 فرق فقط للمشاركة في البطولة.

وتقام مباريات البطولة بعد إجراء القرعة بنظام المجموعات، حيث تتنافس كل فرق المجموعات فيما بينها على مرحلتين في الأدوار التمهيدية التي توزع فيها الفرق على مجموعتين من أربعة فرق، والأدوار النهائية التي تقام فيها المباريات بنظام خروج المغلوب، وسيدير مباريات البطولة حكمات إماراتيات معتمدات من اتحاد الإمارات العربية المتحدة لكرة القدم.

وستكون البطولة مفتوحة لمشاركة كل فرق كرة القدم، على أن يضم الفريق 3 مواطنات، بما في ذلك حارسة المرمى، حيث يسمح للفرق بتسجيل اللاعبات المواطنات المسجلات في اتحاد الإمارات لكرة القدم، كما يمكن أن يسجل كل فريق 12 لاعبة حداً أقصى، 5 لاعبات أساسيات، و7 على دكة الاحتياط.