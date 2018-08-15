توتنهام يرجئ الانتقال إلى ملعبه الجديد

المصدر: لندن - أ ف ب

أعلن نادي توتنهام هوتسبر الإنجليزي لكرة القدم، إرجاء الانتقال إلى ملعبه الجديد بسبب مشاكل تقنية تتعلق بأنظمة السلامة، والذي كان مقرراً الشهر المقبل، ليواصل بذلك اعتماد ملعب ويمبلي الشهير في لندن.

وكان من المتوقع أن يخوض توتنهام مباراته الأولى على ملعب «وايت هارت لاين» الجديد، الذي شيّد بالاسم نفسه وفي الموقع ذاته لملعبه القديم، في 15 سبتمبر ضد ليفربول، إلا أنه أعلن أن الانتقال لن يتم في الوقت الحالي. وأوضح النادي في بيان، «الاختبارات التي أجريت مؤخراً أظهرت وجود مشاكل مع أنظمة السلامة.. التأخيرات تعني أننا لن نكون قادرين على إجراء النشاطات الاختبارية الضرورية 27 أغسطس والأول من سبتمبر».