نجوم مصر يواجهون أساطير العالم في أكتوبر

المصدر: القاهرة - عماد الحسيني

كشف لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر السابق، أحمد حسام «ميدو»، عن إقامة مباراة ودية بين نجوم العالم أمام نجوم منتخب مصر. وكتب ميدو عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»:«بلدنا ستعود والجمهور كذلك قريباً، وهناك مباراة تمت الموافقة عليها بحضور أساطير العالم ضد أساطير منتخب مصر يوم 28 من شهر أكتوبر المقبل بحضور 70 ألف متفرج».

وأضاف: «يوم 28 أكتوبر سنلعب أنا وحازم إمام وحسام حسن وإبراهيم حسن والحضري وهاني رمزي ومحمد بركات ووائل جمعة وأحمد حسن وعبد الظاهر السقا وياسر رضوان ومحمد عمارة وعبد الستار صبري، ضد لويس فيجو وفرانشيسكو توتي ودروجبا ورونالدو وروبيرتو كارلوس ورونالدينيو ومايكل بالاك».