راهم سابعاً في ترتيب «السباق إلى دبي»

المصدر: دبي - البيان الرياضي

تقدم الإسباني جون راهم إلى المركز السابع على لائحة ترتيب «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف، عقب حصوله على المركز الرابع في النسخة رقم 100 لبطولة الولايات المتحدة الأميركية، ليقطع خطوة مهمة نحو التأهل للبطولة الختامية للموسم، والدفاع عن لقبه الذي حققه في بطولة جولة موانئ دبي العالمية للغولف، التي ستقام في شهر نوفمبر المقبل على ملاعب عقارات جميرا للغولف، تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس مجلس دبي الرياضي.

ونجح راهم بتحقيق أفضل نتائج في واحدة من البطولات الكبرى «الماسترز»، ليحصل اللاعب البالغ من العمر 23 عاماً، على 489.250 نقطة ليتحرك من المركز الثامن إلى المركز السابع.