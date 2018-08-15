الدوري الإسباني مباشرة على «فيسبوك»

المصدر: مدريد - أ ف ب

توصلت رابطة الدوري الإسباني في كرة القدم وشبكة فيسبوك، إلى اتفاق لثلاثة أعوام بشأن بث مباريات الليغا مجاناً وبشكل مباشر في دول بجنوب آسيا عبر شبكة التواصل الاجتماعي الأكبر عالمياً، في خطوة تطال أكثر من مليار نسمة.

ويهدف الاتفاق، بحسب الرابطة، إلى تمكين مستخدمي فيسبوك في جنوب آسيا من متابعة مباريات الدوري مباشرة ومجاناً، لاسيما في الهند. كما أن الخطوة هي الأحدث ضمن سلسلة من الإقبال المتزايد من قبل شركات عملاقة على بث الأحداث الرياضية عبر الإنترنت، لاسيما في ظل زيادة استخدام الهواتف الذكية والاتصال بالشبكة العالمية.