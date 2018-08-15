الصفاقسي يؤكد التزامه بحقوق البث التلفزيوني

المصدر: تونس - صالح قادري

نفى النادي الصفاقسي بشدة أن تكون صفحته الرسمية وموقعه الرسمي قد بثا مباراة الفريق التي جمعته يوم الجمعة الماضي في أربيل بفريق النفط العراقي لحساب الكأس العربية للأندية الأبطال، مؤكدا التزامه بحقوق النقل التلفزيوني الخاص بهذه المسابقة العربية، التي هي ملك قناة أبوظبي الرياضية، والتقيد بجميع القوانين الخاصة بها، وأفاد النادي الصفاقسي أن الاتحاد العربي عكس ما وقع تداوله لم يسلط عليه عقوبة مالية، وأن ما تم ترويجه لا أساس له من الصحة، راجياً من بعض وسائل الإعلام التحري قبل نشر أخبار مغلوطة، والابتعاد عن البحث عن السبق الصحفي على حساب النادي ببث معلومات خاطئة من شأنها المس بسمعة الفريق الذي يتمتع بخبرة كبيرة وحرفية مهمة.