«دبي الرياضية» تنقل «آسيوية القوة»

المصدر: دبي ـ فائز بجبوج

أعلن اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية عن التوصل لاتفاق رسمي مع شبكة قنوات دبي الرياضية للنقل المباشر لبطولة آسيا للقوة البدنية، والتي تستضيفها الدولة خلال الفترة من (18-25) سبتمبر المقبل. وستقام المنافسات في القاعة الرياضية لنادي دبي لأصحاب الهمم بمشاركة نحو 600 لاعب ولاعبة .

جاء ذلك بعد زيارة وفد اتحاد الإمارات لبناء الأجسام واللياقة البدنية برئاسة الأمين العام للاتحاد محمد عبد الرحيم المري والسكرتير الإداري عبد المجيد قاسم يوم أمس، قناة دبي الرياضية، حيث كان في استقبالهم مدير قنوات دبي الرياضية عبد الرحمن أمين، وخلال الاجتماع تم التوصل لاتفاق على أن تكون قناة دبي الرياضية الناقل الرسمي للبطولة.