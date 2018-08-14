نادي الثقة لأصحاب الهمم في «ميغا مول»

المصدر: الشارقة - البيان الرياضي

تتواصل بنجاح فعاليات وبرامج النشاط الصيفي لنادي الثقة لأصحاب الهمم بالشارقة بمشاركة كبيرة من أعضاء النادي والذي يشتمل على أنشطة ثقافية ورياضية واجتماعية ويستمر حتى 28 أغسطس الجاري. وقد اختتمت بنجاح فعاليات بطولة البيبي فوت وتنس الطاولة لفئتي الإعاقة الذهنية والإعاقة السمعية كما نظم النادي بطولة لكرة القدم للصالات بمشاركة خمسة فرق، وفي إطار برامج الرحلات الترفيهية نظم النادي رحلة إلى مركز «ميغا مول» بالشارقة بهدف الترفيه عن أعضاء النادي من خلال الرحلات التثقيفية والترفيهية.

وأكد أحمد سالم المظلوم المدير التنفيذي لنادي الثقة لأصحاب الهمم أن إدارة النادي تسعى إلى تنوع الأنشطة الصيفية لأعضاء النادي من أجل تنمية مهاراتهم الفكرية والرياضية.