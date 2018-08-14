اعتماد تأهل بطلي العرب إلى كأس العالم للشطرنج

المصدر: دبي - البيان الرياضي

حقق الاتحاد العربي للشطرنج برئاسة الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، مكاسب كبيرة في الاجتماع الثاني للمجلس الرئاسي للاتحاد الدولي للعبة، والذي عقد أخيراً في العاصمة الرومانية بوخارست، ويأتي في مقدمة المكاسب الفنية اعتماد صعود الفائز والفائزة بالبطولة العربية للعب في بطولتي كأس العالم للشطرنج للرجال والسيدات، والحصول على لقب أستاذ دولي كبير بشكل مباشر للرجال والسيدات، بعد استيفاء معيار التصنيف.

وأعرب الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا رئيس الاتحاد عن سعادته بهذه القرارات التي تمثل منعطفاً كبيراً في اتجاه تطوير الشطرنج العربي.

وقال: بذلنا جهوداً كبيرة من أجل تطوير اللعبة و هذه الخطوة سيكون لها مردود كبير على اللعبة عربياً من خلال توسيع القاعدة وتحفيز اللاعبين واللاعبات على الدخول في منافسات قوية في كل البطولات بجانب أن القرار سيرفع من أعداد المشاركين في كل البطولات .