شرطة دبي تختتم دورة الدفاع عن النفس

المصدر: دبي - البيان الرياضي

شهد العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن، مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالنيابة في شرطة دبي، ختام دورة الضبط والسيطرة «الدفاع عن النفس»، التي نظمتها إدارة الشؤون الرياضية للعاملين في مركز شرطة الرفاعه، بحضور العميد أحمد ثاني بن غليطه، مدير مركز شرطة الرفاعه، والعقيد علي المنصوري، مدير إدارة الشؤون الرياضية وعدد من الضباط والمسؤولين في شرطة دبي.

وأشاد العميد الدكتور إبراهيم في ختام الدورة بالمستويات المتقدمة التي ظهر عليها المنتسبون، مؤكداً أن دورة الضبط والسيطرة تعد من فنون الدفاع عن النفس المهمة بالنسبة لرجل الشرطة، فهي جزء أساسي من مهام عمله.

وقال، إن الدورة التي تضمنت فنوناً قتالية، ساهمت في اكتشاف عناصر جيدة تدعم الفرق الرياضية في شرطة دبي، موضحاً أهمية الدورة في تطوير المستويات ورفع معدل اللياقة البدنية مؤكداً على توجيهات القائد العام لشرطة دبي فيما يتصل بالاهتمام بالعنصر الرياضي في شرطة دبي.

وتمنى العميد أحمد ثاني بن غليطه مدير مركز شرطة الرفاعه أن تكون الدورة إضافة فعلية للمتنافسين وفي الختام تم تكريم المشاركين في الدورة.