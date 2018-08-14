دوبوف وكوربوف في صدارة أساتذة شطرنج أبوظبي

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

صعد كل من الروسي دانييل دوبوف والأوكراني انتون كوربوف إلى صدارة بطولة الأساتذة بالنسخة الخامسة والعشرين من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج. وفاز كوربوف على المصنف الرابع الصيني وانغ هاو بعد مباراة أحكم فيها كوربوف سيطرته بشكل مطلق.

في حين فاز دانييل دوبوف على ليفان بانتسولا من جورجيا بعد مباراة من 41 نقلة ساهم التحضير المسبق لدانييل بحسم الأمر بشكل مبكر والسيطرة على الوضع وخاصة بعد النقلة 32 للاعب الجورجي والتي أعطت اللاعب الروسي قدرة على القيام بهجوم عنيف بعد فراءته الوضع الناشئ على رقعة الشطرنج بشكل ممتاز وليحسم نتيجة المباراة لصالحه وليتشارك على صدارة بطولة الأساتذة برصيد 5 نقاط ونصف.

وتراجع نجم الإمارات الذهبي سالم عبدالرحمن للمركز الثالث منفرداً برصيد خمس نقاط وذلك بعد تعادله السريع مع اللاعب الأوكراني مارتيم كراتسيف في مباراة من 20 نقلة

وكذلك كان التعادل على الطاولة الرابعة بين اللاعب المجري ريتشارد رابورت واللاعب الإيطالي فوكاتورو دانييلي وعلى الطاولة الخامسة بين اللاعبين الروسي فلادمير فيدوسيف والأرميني غابرييل ساركسيان وعلى الطاولة السادسة بين اللاعبين الراميني فلاديمير اكوبيان والهندي نارانايان. وفي البطولة المفتوحة تعادل المتصدر السوري محمد صالح ومع الهندي سوهام دوتار .

أما على صعيد بطولة الناشئين لفئة 16 سنة فينفرد بصدارتها اللاعب اوماباتييف كيزبيك من كازاخستان برصيد 7 نقاط بالعلامة الكاملة يليه اللاعب الهندي جوكيش دي برصيد ست نقاط ونصف في حين حل بالمركز الثالث سبعة لاعبين برصيد 6 نقاط لكل منهم.