اتحاد الدراجات يهنئ عبد الله الجنيبي

المصدر: دبي- البيان الرياضي

تقدم أسامة أحمد الشعفار رئيس اتحاد الإمارات للدراجات بالتهنئة إلى عبد الله ناصر الجنيبي نائب رئيس اتحاد الإمارات لكرة القدم، بمناسبة فوزه بمنصب نائب رئيس اتحاد جنوب غرب آسيا خلال الانتخابات التي عقدت أول من أمس في جدة بالمملكة العربية السعودية، وذلك نيابة عن مجلس إدارة اتحاد الدراجات.

وأوضح الشعفار أن فوز الجنيبي بمنصب نائب رئيس الاتحاد ليس بجديد على رياضة الإمارات وقيادتها، التي دائماً ما تكون لها بصمات قارية ودولية، وهو ما يعني ثقة الجمعيات العمومية في القيادات الرياضية الإماراتية، وتمنى الشعفار التوفيق لعبد الله ناصر الجنيبي في المنصب الجديد، وذلك في الكيان الجديد، الذي يضم دول غرب آسيا وطموحها لتطوير منظومة كرة القدم فيها.