مقتل عشرة من مشجعي "برشلونة" في الإكوادور

أعلنت هيئة المرور في الإكوادور أن عشرة أشخاص قتلوا وأصيب 35 آخرين بجروح في انقلاب حافلة كانت تقلّ مشجّعي "نادي برشلونة الرياضي"، فريق كرة القدم الأكثر شعبية في البلاد.

وقالت الهيئة في بيان إن المشجّعين كانوا عائدين على متن الحافلة من مدينة كوينكا (جنوب) حيث خاض فريقهم مباراة في الدوري الوطني لكرة القدم الى مدينتهم غواياكيل (جنوب غرب).

وأوضح البيان أن "التقارير الأولية تشير الى ان الحافلة انقلبت ما أسفر عن مقتل 10 مواطنين، في حين أصيب 35 آخرين بجروح".

ووقع الحادث قرابة الساعة 21,30 ت غ على الطريق بين كوينكا وكوليتورو.

وبحسب الهيئة فإن الحافلة اجتازت بنجاح آخر فحص فني خضعت له.

وقال رئيس "نادي برشلونة الرياضي" الحارس الدولي السابق خوسيه فرانسيسكو سيفالوس في تغريدة على تويتر "تلقينا بمزيد من الألم نبأ الحادث الذي تعرّض له مشجعونا الذين توجهوا الى كوينكا لتشجيع فريقنا".

وأضاف إن "الاشخاص الذين توفوا سينقلون الى كوينكا احتراما للاجراءات القانونية" في حين ان "الجرحى سيعالجون في مستشفيات القطاع العام في ولاية ازواي".