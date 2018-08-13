سيدات النصر يبدأن الإعداد لموسم السلة

المصدر: دبي - البيان الرياضي

بدأ فريق سيدات سلة العميد للمراحل السنية فترة الإعداد للموسم الجديد، بقيادة المدير الفني للمراحل السنية هلا شحادة، ومدربة الشابات سحر الأزرعي، ومدربة الشبلات روز أوما، مدربة اللياقة البدنية مهسة حسين، وبحضور ريم هلال المشرف العام على قطاع كرة السلة في نادي النصر.

ويسعى الجهاز الفني لتجهيز اللاعبات للظهور بشكل مثالي خلال الموسم الجديد المقرر انطلاقه أكتوبر المقبل، حيث تم التركيز على الجانب البدني إضافة إلى الجانب المهاري والتمرن على الرميات نحو السلة، والتي أظهر براعم وشابات العميد خلالها دقة ومهارة، وتخضع شابات العميد لبرنامج تدريبي يطبق أحدث الفنيات والتقنيات التي تسهم في تطوير المستوى. من جانب آخر غادرت أول من أمس بعثة سلة النصر للناشئين إلى تركيا للانخراط في معسكر تدريبي.