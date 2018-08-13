سالم عبد الرحمن في صدارة أساتذة الشطرنج

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

انضم نجم الإمارات سالم عبد الرحمن لقائمة متصدري بطولة الأساتذة، في النسخة 25 من مهرجان أبوظبي الدولي للشطرنج، المقام حالياً بفندق دوست تاني، ينضم لقائمة المتصدرين في بطولة الأساتذة.

وبدأ الأستاذ الإماراتي الكبير الزحف بقوة نـحو الصدارة بثقة كاملة بعد أن تجاوز العديد من الخصوم الذين لهم باع طويل في لعبة الشطرنج، حيث تمكن في اليوم الخامس من الحصول على نقطتين ليرفع رصيده إلى أربع نقاط، وحقق الفوز في الجولة الرابعة على الأستاذ الكبير الهندي شيام سوندار.

وفاز في الجولة الخامسة على حامل لقب بطولة الأساتذة في المهرجان السابق باسم أمين بعد أداء رائع، ليخطف الأضواء مجدداً في البطولة، وبذلك ينضم سالم للمنافسين على اللقب، مع الأستاذ الكبير الصيني وانغ هاو، والأستاذ الأوكراني كوربوف والأستاذ الجورجي ليفان بانتسولا الذي أقصى في الجولة الخامسة الأستاذ البريطاني نيجل شورت.

ومن أبرز لقاءات الجولة السادسة على الطاولة الأولى أنتون كوربوف مع وانغ هاو، وعلى الطاولة الثانية دانييل دوبوف مع ليفان بانتسولا، وعلى الطاولة الثالثة سالم عبد الرحمن مع مارتين كرافتسيف، وعلى الطاولة الرابعة فوكاتورو دانيلي مع ريتشارد رابورت، وعلى الطاولة الخامسة فلاديمير فيدوسيف مع جابرييل سركسيان.

على جانب آخر، انحصرت الصدارة في البطولة على لاعبين فقط هما السوري محمد صالح والهندي سوهام دوتار برصيد خمس نقاط من خمس جولات، حيث فاز الاثنان بكل مبارياتهم.

وفاز محمد صالح في مباراته الأخيرة في الجولة الخامسة على الناشئ المتميز عمار السدراني وفي مباراته الرابعة على اللاعب فاسينتا واتشينا، في حين فاز اللاعب الهندي سوهام دوتار على اللاعب الأردني غيث المومني في الجولة الرابعة وفي الجولة الخامسة فاز على اللاعبة التركمانستاني باهار هاليفا، وستجمع الجولة السادسة المتصدران لحسم الصدارة مبكراً.