جيمس يواجه فريقه السابق

المصدر: لوس أنجليس- أ ف ب

يعود النجم ليبرون جيمس المنتقل هذا الصيف إلى لوس أنجليس ليكرز، إلى كليفلاند، لمواجهة فريقه السابق كافالييرز في 21 نوفمبر، بعد نحو شهر على انطلاق دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين. ويسافر جيمس مع فريقه الجديد إلى بورتلاند لملاقاة فريقها ترايل بلايزرز في أول مباريات الموسم في 18 أكتوبر، قبل أن يستضيف هيوستن روكتس على أرضه.

ويتطلع جيمس لتحسين الأداء المتراجع لليكرز في السنوات الأخيرة، وصرح الشهر الماضي لشبكة «إي أس بي أن» الأميركية «أحب التحدي المتمثل في مساعدة فريق للوصول إلى أماكن لم يكن متواجداً فيها في الفترة الأخيرة».