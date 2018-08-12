مشجعو يوفنتوس على موعد مع رونالدو اليوم

المصدر: تورينو- أ ف ب

سيكون مشجعو يوفنتوس الإيطالي على موعد مع نجمهم الجديد البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سيخوض اليوم مباراته الأولى بقميص نادي السيدة العجوز، وذلك في لقاء ودي قبل أيام من انطلاق منافسات الدوري المحلي.

وعلى مقربة من جبال الألب، يقيم النادي اليوم مباراته الودية التقليدية قبل بداية الموسم، التي تجمع بين لاعبي الفريقين الأول والرديف، في قرية فيلار بيلوسا التي يقطنها نحو 4100 نسمة فقط، وتقع على بعد 40 كلم إلى الغرب من تورينو، وتعد بمثابة «المقر الصيفي» لعائلة أنييلي مالكة النادي.

وانضم رونالدو (33 عاماً) أفضل لاعب في العالم خمس مرات، إلى يوفنتوس هذا الصيف قادماً من ريال مدريد الإسباني، في صفقة بلغت قيمتها 100 مليون يورو. ويتوقع أن يتخطى عدد المتفرجين في المباراة كامل عدد سكان القرية، بعدما بيعت خمسة آلاف تذكرة، بينما يتوقع أن يتجمع مشجعون إضافيون خارج حدود الملعب لمحاولة رؤية نجمهم الجديد بألوان قميص النادي.