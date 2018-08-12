نادي حتا يكرم سالم البدواوي ويمنحه بطاقة كبار الشخصيات

المصدر: دبي- علي الظاهري

كرم علي محمد بن عبيد البدواوي رئيس مجلس إدارة نادي حتا رئيس شركة كرة القدم، سالم عبدالله البدواوي، موظف جوازات منفذ حتا الحدودي التابع للإدارة العامة وشؤون الجانب في دبي، وذلك تقديراً وتثميناً للموقف الرجولي، الذي قام به البدواوي مع أحد المسافرين عبر المنفذ في عيد الفطر الماضي.

وجرى التكريم في مقر النادي أول من أمس، بحضور عدد من أعضاء مجلس إدارة نادي حتا. وحرصت الإدارة على تكريم البدواوي، وذلك على حسن تصرفه النبيل مع إحدى الأسر العربية بإعطائها سيارته الخاصة لقضاء إجازتهم في عيد الفطر، بعد تعطل مركبة رب الأسرة في الشارع. وسينال سالم البدواوي إلى جانب التكريم بطاقة دخول إلى منصة كبار الشخصيات في النادي.