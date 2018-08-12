إسبانيا تحصد ذهب أوروبا في المشي

المصدر: برلين - د ب أ

حصد الإسباني ألفارو مارتين ومواطنته ماريا بيريز أول من أمس، الميداليتين الذهبيتين لسباقي المشي 20 كيلو متراً للرجال والسيدات، ضمن منافسات البطولة الأوروبية لألعاب القوى المقامة حالياً بالعاصمة الألمانية برلين.

ويعد اللقب هو الأول لكل من مارتين وبيريز في بطولة كبيرة، وقد سجل مارتين ساعة واحدة و20 دقيقة و42 ثانية، ليحرز المركز الأول ويهدي بلاده اللقب الرابع لها في السباق.وفي سباق السيدات، نجحت ماريا بيريز في انتزاع الصدارة من التشيكية أنيزكا دراهاتوفا، في المراحل الأخيرة، لتنهي السباق في المركز الأول متفوقة بفارق 27 ثانية.