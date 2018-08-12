«الدراجات» يعتمد مشاركة أبناء المواطنات محلياً

المصدر: دبي- البيان الرياضي

اعتمد مجلس إدارة اتحاد الدراجات آلية تطبيق قرار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، والخاص بمشاركة أبناء المواطنات ومواليد الدولة والمقيمين في بطولاته المحلية المختلفة بداية من الموسم الجديد لجميع المراحل حتى فريق العموم، وذلك بعد دراسة طويلة لتحقيق أقصى استفادة من القرار لخدمة المنتخبات، وتحقيق النظرة الصائبة من اعتماده على رياضة الإمارات.

وأكد عبد الكريم الزرعوني عضو مجلس إدارة اتحاد الدراجات رئيس اللجنة الفنية أن الاتحاد راعى في اعتماد القرار كل الفئات، التي تسمح بخلق بطولات محلية قوية، وأشار إلى أنه سُمح للأندية بتسجيل 5 لاعبين من أبناء المواطنات ومثلهم من حملة جوازات الدولة ونفس العدد من فئة مواليد الدولة والمقيمين، وذلك في فريق الكبار، على أن يختلف العدد في باقي المراحل العمرية في فئتي المواليد والمقيمين.