ختام بطولة رماية السيدات في شرطة دبي

المصدر: دبي - البيان الرياضي

توج العميد الدكتور إبراهيم محمود عبد الرحمن مدير الإدارة العامة لإسعاد المجتمع بالوكالة في شرطة دبي، بطلات بطولة الرماية للمسدس الأولمبي الحادية عشرة للسيدات، والتي أقامها قسم الأنشطة الداخلية بإدارة الشؤون الرياضية واختتمت فعالياتها أول من أمس.

وأسفرت نتائج البطولة عن فئة المحترفين، بفوز العريف ريسة جاسم محمد بالمركز الأول، وفي المركز الثاني الوكيل أول ميثاء محمد سيف من المنشآت والطوارئ، والمركز الثالث الملازم أمل محمد الحادي من إدارة إسعاد المجتمع.

وفي فئة الهواة جاءت بالمركز الأول رقيب مريم إبراهيم الفلاسي من أمن المواصلات، والمركز الثاني رقيب أسماء أحمد ناصر من مركز شرطة ند الشبا، والمركز الثالث عريف أول سهير إبراهيم من القيادة العامة.