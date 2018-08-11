النجم يستضيف الرمثا في البطولة العربية

المصدر: تونس - صالح قادري

يستضيف النجم الساحلي التونسي نادي الرمثا الأردني الليلة، في لقاء لحساب الدور الـ16 للبطولة العربية للأندية، منطقياً واعتماداً على نتائج الفريقين في مختلف المنافسات المحلية والإقليمية ينتظر أن تكون مهمة النجم سهلة، وسيعتمد الجهاز الفني بقيادة شهاب الليلي خلال هذه المواجهة على تشكيل هجومي بالأساس، وقد بينت التدريبات الأخيرة أن الفريق سينتهج طريقة هجومية بحتة، ولأجل ذلك سيتضمن التشكيل الأساسي أكثر عدد ممكن من المهاجمين، إلى جانب المساندة التي عادة ما تأتي من الظهيرين. لذلك سوف يظهر الليلة كل من الشرميطي وعمرو والحناشي وبلعربي والمساكني منذ بداية المباراة.