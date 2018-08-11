«الضرائب الإسبانية» تعيد مليوني يورو لرونالدو

المصدر: مدريد - أ ف ب

ذكرت صحيفة «إل موندو» الإسبانية أمس أن مصلحة الضرائب التي طالبت النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المنتقل مؤخراً من ريال مدريد إلى يوفنتوس الإيطالي، بدفع مبلغ 18.8 مليون يورو بسبب التهرب الضريبي، خفضت المبلغ المطلوب مليوني يورو.

وينص الاتفاق الموقع بين الطرفين في يونيو الماضي على دفع رونالدو مبلغ 18.8 مليون يورو من أجل وقف الملاحقات القضائية بحقه، لكن المبلغ خفض إلى 16.7 مليوناً حسب الصحيفة التي أكدت أنها استطاعت الحصول على تفاصيل الصفقة النهائية. وذكَرت الصحيفة أن اللاعب دفع مبلغ 13,4 مليون يورو بهدف تجنب الملاحقات القضائية. وقالت إدارة الضرائب إنه لا يتوجب على رونالدو دفع 2.094,200 مليوني يورو كقيمة مضافة تم سدادها وتتعلق بتنازله عن حقوق صورته في آسيا، كون الصفقة غير خاضعة للقانون الإسباني.

وفرضت على رونالدو أيضاً عقوبة بالسجن لمدة عامين مع وقف التنفيذ استناداً إلى القاعدة المطبقة في إسبانيا بخصوص عقوبات السجن التي لا تتجاوز العامين الصادرة بحق مدان للمرة الأولى في قضايا غير عنفية.