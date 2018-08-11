منتخب المواي تاي يعود من بانكوك

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

عادت للبلاد بعد ظهر أمس عبر مطار أبوظبي الدولي، بعثة منتخب الإمارات للناشئين والشباب للمواي تاي قادمة من العاصمة التايلاندية بانكوك، بعد المشاركة الإيجابية في بطولة العالم للفئات العمرية (الشباب والناشئين) للمواي تاي التي اختتمت أول من أمس، بإشراف الاتحاد الدولي للعبة والتي شهدت مشاركة أكثر من 70 دولة من مختلف دول العالم، والتي حصد خلالها المنتخب الواعد 5 ميداليات برونزية من خلال أول مشاركة في بطولات العالم للفئات العمرية، والتي حصدها كل من زايد الظاهري تحت 11 سنة، وأحمد الظاهري تحت 13 سنة، وصالح محمد المقرن تحت 13 سنة، ومحمد الصابري تحت 15 سنة بجانب اللاعبة ميثاء محمد تحت 17 سنة.