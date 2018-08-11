«المناطق الخارجية» بطلاً لكأس الأحياء السكنية

المصدر: أبوظبي - البيان الرياضي

ظفر فريق مديرية شرطة المناطق الخارجية بقطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، بكأس البطولة الصيفية الأولى لكرة القدم في الأحياء السكنية، بعد فوزه على فريق الشوامخ، في اللقاء الذي جمع بينهما على ملعب مركز خدمة المجتمع في الشامخة.

وتـوّج العميد مسلم محمد العامري، مدير مديرية شرطة المناطق الخارجية، الفريق الفائز، كما سلّم الفرق التي حصدت المراكز المتقدمة، جوائز البطولة التي نظمتها «المديرية» في إطار الأهداف الاستراتيجية لشرطة أبوظبي الرامية إلى توثيق سبل التعاون مع أفراد المجتمع. وأكد العميد العامري، حرص شرطة أبوظبي واهتمامها بإقامة النشاطات المجتمعية المختلفة، منها تنظيم الفعاليات الرياضة، لما لها من أهمية بالغة في النهوض باللياقة البدنية لدى المنتسبين.